Se aprecia bombons com licor e é condutor(a) saiba que há um limite a partir do qual se arrisca a ultrapassar a taxa de alcoolemia no sangue permitida por lei e a ser apanhado numa infracção num teste do balão. O aviso é da Polícia de Segurança Pública (PSP) que, neste dia de Natal, publicou no Facebook a relação de bombons que podem ser consumidos sem risco de violar a taxa.

PUB

O post publicado nesta segunda-feira de manhã na conta oficial da PSP não esclarece como foi feito o cálculo nem a que tipo de recheios licorosos se refere. Mas a figura que acompanha a publicação pode servir, mesmo assim, para se ter uma ideia de como a ingestão destes doces com recheio alcoólico pode interferir na condução. É preciso ter em conta que no mercado há diversos tipos de bombons com recheio de álcool e que a própria compleição física dos condutores e condutoras pode levar a conclusões diferentes.

Assim, de acordo com as contas da PSP, um homem com 75kg de peso poderá consumir até oito bombons de licor, ao passo que no caso de uma mulçher com 55 quilos de peso deve limitar-se a um máximo de cinco bombons.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sob o título “sabia que demasiados bombons de licor podem influenciar a taxa de alcoolemia?”, a PSP relembra ainda que a presença de entre 0,5 e 0,8 gramas de álcool por litro (g/l) de sangue corresponde a contra-ordenação grave e multa até 250 euros.

Entre 0,8 e 1,2 g/l trata-se de uma contra-ordenação muito grave e a multa a pagar pode ir até aos 500 euros, enquanto na presença de mais de 1,2 g/l existe crime, o que prevê um julgamento sumário em Tribunal.

PUB