As autoridades vietnamitas prepararam-se para deslocar um milhão de pessoas das áreas costeiras do Sul do país, nesta segunda-feira, à medida que a tempestade tropical Tembin se aproxima da península e depois da passagem pelas Filipinas, onde as inundações e os deslizamentos de terra mataram mais de 230 pessoas.

A tempestade tropical Tembin deverá chegar ao Vietname nesta segunda-feira, deixando para trás um arquipélago das Filipinas, devastado às portas do Natal.

De acordo com o comité de prevenção de desastres do Vietname, 74 mil pessoas de áreas vulneráveis foram transferidas para locais seguros, enquanto as autoridades de 15 províncias e cidades se preparam para mover mais de um milhão de pessoas.

O governo vietnamita ordenou que as plataformas de petróleo e os navios fossem protegidos e advertiu as tripulações de cerca de 62 mil barcos de pesca para que não se aventurem no mar.

"O Vietname deve assegurar a segurança de suas plataformas e embarcações de petróleo. Se for necessário, fecham-se as plataformas de petróleo e retiram-se os trabalhadores", declarou o primeiro-ministro Nguyen Xuan Phuc, no site do governo.

As escolas de Ho Chi Minh – antiga Saigão - têm ordens para não abrirem nesta segunda-feira, que não é feriado no país.

Já neste domingo, a tempestade tropical Tembin atingiu as Ilhas Spratly, um arquipélago desabitado no Mar do Sul da China disputado por vários países, entre os quais o Vietname e a China. Não foram registadas vítimas.

O Vietname, tal como as Filipinas, é regularmente atingido por tempestades tropicais que se formam sobre as águas quentes do Pacífico e varrem as costas ocidentais.

Segundo as autoridades locais, Tembin será a 16.ª maior tempestade a atingir o Vietname em 2017. As tempestades e outros desastres naturais fizeram 390 mortos ou desaparecidos, de acordo com os dados oficiais.

Mais de 170 desaparecidos nas Filipinas

Nas Filipinas, diz a CNN, a tempestade deixou localidades enterradas na lama. Há mais 171 pessoas desaparecidas, de acordo com a porta-voz do Conselho Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres na Filipinas, Mina Marasigan, citada pela televisão norte-americana.

Em resposta aos relatórios de outras agências, que dão conta de números mais elevados de mortos e desaparecidos, a porta-voz disse que pode haver contagens mais altas noutros lugares, mas que ainda não foram confirmadas.

Mais de 20 mil famílias encontram-se em centros de evacuação e outras 16.500 famílias estão abrigadas em casa de familiares, de acordo com as autoridades filipinas. As operações de busca, salvamento e recuperação continuaram durante o fim-de-semana e neste dia de Natal.

