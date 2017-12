O cadáver de um homem de “cerca de 30 anos”, já com “algum tempo de decomposição”, foi resgatado nesta segunda-feira de um ribeiro no concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros locais.

De acordo com Sérgio Silva, comandante dos Bombeiros do Marco de Canaveses, aquela corporação recebeu pelas 17h o alerta de que “alguém detectou um cadáver preso nas silvas de um pequeno ribeiro” situado “junto ao ribeiro de Odres”, na freguesia de Banho e Carvalhosa.

Os bombeiros, que estiveram no local com três viaturas e oito homens, resgataram então o corpo de um homem “que aparentava 30 e picos anos” e que foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, acrescentou o comandante Sérgio Silva.

O responsável dos bombeiros disse desconhecer as causas que possam ter levado à morte do homem, mas indicou que o corpo teria já “algum tempo de decomposição”.

