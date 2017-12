A actriz canadiana Heather Menzies-Urich, que desempenhou o papel de Louisa von Trapp no clássico Música no Coração, morreu neste domingo, aos 68 anos, quatro semanas após um diagnóstico de cancro no cérebro.

Menzies-Urich tem uma longa lista de participações em filmes e séries televisivas, mas é sobretudo conhecida por fazer de Louisa, uma das crianças da família Von Trapp, um papel que a actriz desempenhou no início da carreira. Música no Coração, que viria a tornar-se um filme clássico de Natal, foi lançado em 1965, quando Menzies-Urich tinha 15 anos. Foi um êxito de bilheteira e ganhou cinco Óscares, incluindo o de melhor filme.

Para além dos trabalhos como actriz, com os quais nunca alcançou a mesma fama daquele primeiro papel, Menzies-Urich posou nua para a revista Playboy, quando tinha 23 anos.

Casou-se com o actor e produtor televisivo Robert Michael Urich, que morreu em 2002, também de cancro. Heather Menzies-Urich criou então uma fundação para ajudar doentes com cancro, à qual dedicou desde então a maior parte do seu tempo.

