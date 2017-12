Quatro pessoas morreram entre sexta-feira e sábado em 451 acidentes nas estradas fiscalizadas pela GNR, segundo os dados provisórios da operação "Natal Tranquilo" da força de segurança.

Segundo os números divulgados no site da corporação, morreu uma pessoa no distrito do Porto no primeiro dia da operação, que termina na terça-feira, enquanto no sábado houve três mortos.

Os acidentes fatais de sábado ocorreram nos distritos de Aveiro, Porto e Setúbal, num dia em que se somaram 222 acidentes.

Na sexta-feira foram ainda assinalados um ferido grave e 60 ligeiros, enquanto no sábado o número de feridos graves foi de seis e de ligeiros de 56.

A operação da Guarda Nacional Republicana (GNR) arrancou na sexta-feira com o patrulhamento rodoviário, em todo o país, das vias com maior tráfego neste período do ano.

Mais de 6500 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais estão destacados para a operação, que estará na estrada até terça-feira e que, segundo a GNR, visa prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, para lhes proporcionar uma deslocação em segurança.

