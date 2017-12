A greve de dois dias dos trabalhadores das empresas de segurança privada nos aeroportos nacionais, que começa este domingo, poderá provocar "atrasos nos voos e até cancelamentos" pela demora nos procedimentos de controlo, segundo o sindicato que promove a paralisação.

Os trabalhadores da segurança privada dos aeroportos - das empresas Prosegur e Securitas -- estão em greve este domingo e segunda-feira - dia de Natal - para exigir melhores condições laborais, segundo disse o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) à Lusa, antecipando perturbações no controlo dos passageiros.

Em declarações à Lusa, o dirigente do SITAVA Paulo Alexandre indicou que, o impacto da paralisação, que decorre até às 23h59 de segunda-feira nos aeroportos do país, "vai ser grande" e "poderá fazer atrasos nos voos e até cancelamentos".

De acordo com o responsável, "a nível de passageiros, [vai afetar] mais da parte da manhã, porque a maioria das pessoas vai viajar de manhã".

Paulo Alexandre afirmou à Lusa que a principal reivindicação é a assinatura do Contrato Coletivo de Trabalho para estas empresas, "que já deveria ter sido aceite" pela Associação de Empresas de Segurança (AES).

"O Governo fez uma proposta, visto que a AES não aceitou as condições propostas pelo SITAVA. O próprio Estado redigiu um contrato e tentou fazer com que a AES aceitasse o contrato. Da parte do SITAVA não houve problema, mas a AES continua intransigente em relação a isso e, por causa disso, vamos fazer a greve", explicou o sindicalista.

Também a ANA Aeroportos de Portugal emitiu um comunicado na sexta-feira, alertando para o impacto desta greve. "A ANA Aeroportos de Portugal informa todos os passageiros que, em virtude da greve anunciada para as empresas de segurança e do elevado incremento de tráfego registado nos últimos meses, é previsível que os procedimentos de controlo de segurança nos aeroportos nacionais sejam mais demorados durante os próximos dias 24 e 25 de Dezembro", lê-se no comunicado.

Na nota, a empresa gestora dos aeroportos nacionais recomenda aos passageiros que, durante os dias da greve, se apresentem no aeroporto respectivo "com maior antecedência e sigam as instruções transmitidas pela sua companhia aérea, operador turístico ou agência de viagens".

A empresa sugere ainda que os passageiros "procedam ao despacho de bagagem no 'check-in', para reduzir o número de peças a rastrear no controlo de bagagem de mão".

"A ANA lamenta os possíveis constrangimentos causados aos passageiros, indo desenvolver todos os esforços no sentido de minimizar os impactos que a greve possa causar", adianta a empresa.

