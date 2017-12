Diz que a repetição sistemática da imagem da estrada N236-1, onde morreram 47 pessoas em Junho, é altamente patogénica. Porquê?

Porque acho que desperta sentimentos que não ajudam as pessoas e, nesse sentido, é patogénica. Não estou a acusar ninguém, mas estar a recordar tudo passado um mês, dois, três, quatro, cinco e seis meses... Aquela imagem não faz bem às pessoas. Não contribui em nada para a felicidade de quem sofreu muito. Como é que vamos sair de uma crise que deixou marcas nas pessoas directamente afectadas, no país? Não nos podemos deixar tomar por um excesso de colagem ao problema em concreto. É preciso objectividade e frieza de espírito. A justificação para apresentar esta imagem é alegadamente a de que é preciso mostrar a verdade, só que as pessoas esquecem o efeito lateral. Ainda estou para perceber a importância que tem a divulgação do famoso capítulo sexto [do relatório do investigador Domingos Xavier Viegas]. Pode ter importância para a investigação, para as autoridades judiciais, para se perceber o que correu mal, mas divulgar os detalhes... Confesso que ainda não consegui entender o que é que se ganha com isso. Receio que tenha mais efeitos maléficos do que benéficos.

Mas são alguns dos próprios familiares das vítimas que exigem a divulgação desse capítulo.

Pois, mas isso é um bocadinho preocupante. Nem sempre a circunstância de as pessoas quererem manifestar o seu sofrimento é sinal de que estão a ser capazes de enfrentar a dureza da realidade. A componente da manifestação dos sentimentos não é sempre um bom sintoma. Bom sinal é quando as pessoas que sofrem perdas tentam enfrentar a realidade do futuro com a dureza do passado. Temos que ser capazes de viver o nosso futuro, o dia após dia. Morrem em Portugal por ano mais de 100 mil pessoas, a esmagadora maioria deixa alguém a quem faz falta e a verdade é que a maior parte nem sequer ao médico vai, quanto mais ao psiquiatra. O luto é um processo natural de reparação, quando não temos capacidade de dar a volta habitualmente falamos com aqueles que nos são mais próximos — familiares, vizinhos, amigos. Por vezes, porém, temos que procurar uma ajuda profissional ou uma ajuda mais diferenciada.

