Pedro Santana Lopes, candidato à liderança do PSD, defende que o partido “neste momento não pode apostar num perfil de liderança distante, hermético, fechado”, numa alusão a Rui Rio, o seu adversário na corrida eleitoral interna.

Em entrevista ao Jornal de Notícias deste domingo, o ex-provedor da Santa Casa admite não ter gostado que Rui Rio dissesse que fazer debates em todas as distritais era uma tenda de circo. “Lá está: acho que ele é muito exagerado, é muito radical nas guerras”, afirmou.

Santana Lopes admite que Rui Rio “foi um bom presidente da câmara do Porto, no geral, apesar dos seus exageros face ao sector da cultura, do desporto e a outros”. Mas defende que “o PPD/PSD neste momento não pode apostar num perfil de liderança distante, hermético, fechado”. Como exemplo Santana Lopes refere que Rui Rio não falou sobre os incêndios de Junho e de Outubro e não visitou as zonas afectadas. “E o que acho extraordinário é que ninguém estranhe isto. Nem sequer deslocações lá. Só se foi incógnito”, afirmou.

O antigo primeiro-ministro defendeu que o futuro líder do PSD tem de ser alguém “com capacidade de adaptação e de disputa” no tempo em que se vive. “Só Marcelo Rebelo de Sousa toma conta do tempo de comunicação todo, sobra pouco. Mais António Costa. Se o PPD/PSD tem um líder mais fechado em gabinete e não gosta destas situações… Aí, de facto… como o dr. Rui Rio diz, o partido corre o risco de desaparecer”, afirmou.

Questionado sobre se vencer Rui Rio, este terá lugar nos órgãos do partido, Santana Lopes disse contar com o seu adversário “para o futuro”. “Os partidos não podem funcionar assim: um é Governo e o outro na oposição. Vamos ver em que funções. Essas coisas têm de ser vistas com calma e com tempo”, disse.

