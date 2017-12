A Presidente suíça, Doris Leuthard, afirmou neste domingo que um referendo para clarificar as relações daquele país com a União Europeia (UE) seria útil.

PUB

Estas declarações surgem numa altura em que as relações da Suíça com a UE – da qual não faz parte – sofreram alguns retrocessos na sequência das negociações para a saída do Reino Unido do bloco europeu e da intenção de Londres de alcançar novas relações comerciais com os seus parceiros mais próximos.

As conversações sobre a obtenção de um novo tratado de “enquadramento” para governar a relação entre a Suíça e a EU iniciaram-se há algum tempo com Bruxelas a pretender substituir os mais de 100 acordos bilaterais que regulam a sua relação com Berna.

PUB

Mas as relações voltaram a agudizar-se nesta semana, depois de a UE ter garantido às bolsas de valores suíças apenas acesso limitado ao bloco, provocando ameaças suíças de retaliação àquilo que considerou ser uma descriminação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O caminho bilateral é importante”, disse Leuthard ao jornal suíço Sonntags Blick. “Por isso, temos de clarificar a nossa relação com a Europa. Nós temos de saber que direcção tomar”, acrescentou. “Por isso, um referendo fundamental seria útil”, concluiu a Presidente suíça.

As conversações sobre um acordo abrangente começaram no mês passado, depois de a Suíça ter concordado em aumentar a sua contribuição para o orçamento da UE. Tal acordo garantiria que a Suíça adoptasse as regras europeias relevantes em troca de um maior acesso ao mercado único, crucial para as exportações suíças.

No entanto, um acordo deste género seria rejeitado pelo Partido Popular da Suíça, anti-europeu, e que é actualmente o maior partido do Parlamento.

PUB