Um incêndio varreu um centro comercial nas Filipinas matando pelo menos 37 pessoas, a maioria eram trabalhadores, disse um responsável governamental este domingo.

O acidente aconteceu na cidade de Davao, na ilha de Mindanao, a segunda maior do arquipélago das Filipinas, situado no Sudeste asiático. A chance dos 37 desaparecidos no incêndio de estarem vivos é de “zero”, referiu Paolo Duterte, vice-presidente da Câmara da cidade. “Rezemos por eles”, acrsecentou o filho mais velho do Presidente Rodrigo Duterte.

O incêndio deflagrou no sábado e queimou o andar superior do edifício, onde se situavam escritórios.

