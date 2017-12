O santo que dá origem à figura do pai natal tem uma história envolta em ficção. De pastor que combatia as injustiças foi convertido num anafado bonacheirão que distribuia presentes a criançasA fábula do Natal que foi sendo construída ao longo dos anos levou a que se lhe tenham colado uma série de mitos sem qualquer correspondência com a realidade. Aqui ficam os cinco maiores:

1. São Nicolau seria um europeu de pele clara

Na maioria das descrições, quer São Nicolau quer o Pai Natal são apresentados como figuras caucasianas com faces rosadas e barbas brancas. Mas São Nicolau tinha ascendência mediterrânica, tendo nascido à volta do ano 260 em Patara no actual território da Turquia, pelo que provavelmente seria bastante mais moreno do que isso.

2. São Nicolau era um homem jovial com um casaco vermelho

Os artistas que desenharam a imagem do Pai Natal para a Coca-Cola adoptaram a cor da marca para as roupas da personagem, inspirando-se nos trabalhos do ilustrador Thomas Nast para a revista Harper's Weekly ainda no século XIX. Naturalmente essas criações não devem nada à realidade: os sacerdotes cristãos usavam túnicas simples e não as roupas elaboradas que a criatividade norte-americana desenvolveu. E também não consta que Nicolau tenha andado a gritar "Ho ho ho", até porque a sua fama era a de um lutador contra as injustiças sociais - a história mais notável sobre ele é a de ter interrompido um processo em tribunal que iria conduzir a uma execução, discutindo com um juiz até que este assumiu que tinha recebido subornos.



3. São Nicolau era conhecido por dar presentes

A lenda que liga Nicolau à oferta de presentes tem a ver com uma história em que este terá libertado três crianças de um futuro de prostituição quando oferece ao pai três caixas com ouro, fazendo o dote que lhes permitiria casar. Não há qualquer demonstração de que esta história tenha ocorrido.

4. São Nicolar teria esbofeteado um herege

A história apareceu contada por um veneziano que viveu no final do século XIV, Petrus de Natalibus: Nicolau teria esbofeteado um bispo no Concílio de Nicósia, que teria defendido que a divindidade de Jesus não seria eterna. Como demorou mil anos a aparecer, a verosimilhança é difícil.

Até é verdade que o crânio de Nicolau, que está preservado em Bari, mostra que o santo terá partido o nariz algures na sua vida, mas nada garante que tenha ocorrido.

5. Os restos mortais de São Nicolau ainda não foram encontrados

Tal como muitos religiosos, os restos mortais de São Nicolau têm sido declarados em vários locais. Ainda este inverno alguns arqueólogos turcos reclamam ter encontrado os restos mortais do santo na Catedral de São Nicolau, em Derme - mas o mesmo já terá alegadamente ocorrido várias vezes. O que se sabe oficialmente é que os seus restos mortais se tornaram um local de romaria religiosa ainda no século quarto e que já em 1087 marinheiros italianos arrombaram a tumba e levaram os restos mortais para Bari - tendo dez anos depois outro grupo de tialianos feito o mesmo com os fragmentos de ossos que encontraram na Catedral.

