Apesar de ter estado nos últimos meses relativamente afastado das grandes manchetes por todo o mundo, o conflito no leste da Ucrânia conheceu nas últimas semanas um dos seus maiores picos.

Segundo a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que monitoriza a implementação do acordo de cessar-fogo em solo ucraniano, foram registadas 16 mil violações do acordo entre os dias 11 e 17 de Dezembro, um aumento de 35% em relação à semana passada, e fazendo com que este tivesse sido o período mais violento no conflito desde Fevereiro.