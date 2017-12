O avançado uruguaio Luis Suárez comemorou hoje nas redes sociais o facto de ter alcançado no sábado os 400 golos como profissional, com o tento apontado ao Real Madrid no triunfo por 3-0 do FC Barcelona no Bernabéu.

"Muito feliz por poder chegar aos 400 golos como profissional. Obrigado a todos", escreveu Suárez, na rede social Twitter, horas depois de inaugurar o marcador no 'clássico', aos 64 minutos, na sequência de uma assistência de Sergi Roberto.

Suárez marcou 12 golos pelo Nacional de Montevideu, 15 pelo Groningen (Holanda), 111 pelo Ajax (Holanda), 82 pelo Liverpool (Inglaterra) e já vai em 131 pelo FC Barcelona (Espanha) e 49 pela seleção uruguaia.

Ao longo da sua carreira, o uruguaio já venceu por duas vezes a Bota de Ouro, prémio para o melhor marcador dos campeonatos europeus, em 2013/14, ao marcar 31 golos pelo Liverpool, e em 2015/16, ao apontar 40 pelo FC Barcelona.

