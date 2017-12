Uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros nas Caldas da Rainha causou neste sábado um morto, dois feridos graves e três ligeiros, informou à Lusa o CDOS.

O alerta para o acidente foi dado às 17h07 e no local estiveram 21 operacionais das corporações das Caldas da Rainha, Óbidos e Benedita apoiados por nove viaturas. No local esteve ainda a VMER (Viatura Médica e de Emergência Reanimação) do hospital das Caldas da Rainha.

Os meios de socorro encontram-se na avenida Engenheiro Luís Paiva e Sousa, dentro da cidade, para remoção das viaturas e limpeza da via.

