O Governo venezuelano decretou a expulsão do embaixador brasileirp no país, Ruy Pereira, e de um diplomata de topo do Canadá, Craib Kowalik, declarando ambos personas non gratas no país.

A decisão foi anunciada pela presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Delcy Rodríguez: “No âmbito da competência da Assembleia Constituinte decidimos declarar persona non grata o embaixador do Brasil até que se restitua o fio constitucional que o Governo de facto violou nesse país irmão”, cita o El País.

As relações entre Brasil e Venezuela deterioraram-se aquando da destituição de Dilma Rousseff da presidência, aliada de Nicolás Maduro. Caracas considerou que o impeachment contra a então Presidente brasileira um “golpe de Estado”. Mais tarde, foi a vez de Michel Temer criticar a Venezuela, exigindo o respeito pelos Direitos Humanos e, numa altura em que o Brasil liderava a Mercosur, suspender Caracas da organização até que fosse reposta a democracia, segundo disse na altura.

Em relação a Craib Kowalik, o encarregado de negócios da embaixada do Canadá em Caracas, Rodríguez afirmou que este realizou “uma permanente e insistente, grosseira e vulgar intromissão nos assuntos internos da Venezuela”.

As relações entre Venezuela e Canadá também já conheceram melhores dias. No início deste ano, Otava impôs sanções ao Governo de Maduro por violações dos Direitos Humanos e por corrupção. Na sexta-feira, no Twitter, a embaixada canadiana em Caracas afirmou que a actuação da Constituinte em relação aos opositores de Maduro “é outra ameaça aos direitos dos venezuelanos de eleger livremente os seus líderes, incluindo o seu próximo Presidente”.

