O Nápoles sobreviveu a tudo no San Paolo este sábado para se manter seguro na liderança. Esteve duas vezes a perder, jogou com menos um a partir dos 77’, mas conseguiu chegar ao triunfo por 3-2 frente à Sampdoria e vai passar o Natal na liderança da Série A italiana.

Foi um jogo emocionante e espectacular no San Paolo. A equipa de Maurizio Sarri queria acabar com os soluços caseiros, depois da derrota com a Juventus e do empate com a Fiorentina, mas o visitante de Génova colocou-se em vantagem logo aos 2’, com um golo do uruguaio Gastón Ramirez. O empate chegou pouco depois, aos 16’, pelo brasileiro Allan, mas a “Samp” voltou a adiantar-se aos 27’, com um penálti convertido pelo internacional italiano Fabio Quagliarella aos 27’.

A resposta dos napolitanos não demorou muito tempo a chegar e foi demolidora. Aos 33’, Lorenzo Insigne fez o empate e, aos 39’, Marek Hamsik concretizou a reviravolta, naquele que foi o 116.º golo do eslovaco ao serviço do Nápoles – Hamsik passou a ser o melhor marcador da história do clube, ultrapassando os 115 de Diego Maradona.

Depois de uma primeira parte espectacular, o jogo abrandou no segundo tempo e o Nápoles teve de sofrer durante os minutos finais, jogando com menos um a partir dos 77’ devido à expulsão por acumulação de amarelos do lateral português Mario Rui.

Mesmo em inferioridade numérica, o Nápoles iria mesmo segurar o triunfo, passando a somar 45 pontos, e ficando a salvo de ser ultrapassado pela Juventus (41 pontos), que defronta neste sábado a Roma em Turim.

Para além da vitória no San Paolo, a outra boa notícia para o Nápoles neste sábado foi a derrota do Inter Milão no campo do Sassuolo por 1-0. Os “nerazurri” estão em queda livre na Série A, sofrendo aquela que foi a sua segunda derrota consecutiva. Um golo de Diego Falcinelli aos 34’ fez a diferença num jogo em que Mauro Icardi falhou um penálti aos 49’ – João Mário começou o jogo no banco e entrou aos 80’.

Com esta derrota, o Inter, que ainda há poucas semanas era líder, segue no terceiro lugar da Série A, com 40 pontos.

