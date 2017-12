O Manchester United atrasou-se ainda mais em relação ao líder Manchester City, depois de não ter conseguido melhor que um empate (2-2) no King Power Stadium frente ao Leicester City, em jogo da 19.ª jornada da Premier League inglesa.

Num dia em que o City conseguiu a sua 18.ª vitória em 19 jogos, os “red devils” perderam mais dois pontos e passaram a estar a 13 da equipa orientada por Pep Guardiola, que apenas cedeu um empate no campeonato e está muito bem lançada para o título.

Aos 27’, num lance a fazer lembrar os tempos do Leicester campeão, Jamie Vardy fez o 1-0 para os “foxes”, numa jogada de puro contra-ataque e excelente combinação com Riyad Mahrez. Juan Mata promoveu a revolta da equipa de José Mourinho, com golos aos 40’ e aos 60’.

Quando já parecia tudo resolvido, com o Leicester reduzido a dez por expulsão de Amartey, aos 74’, o central Harry Maguire foi até à área do United fazer o empate após cruzamento de Marc Albrighton.

Quem teve uma tarde em grande foi Harry Kane, que marcou os três golos do triunfo do Tottenham por 3-0 no terreno do Burnley. Com este feito, o avançado inglês passou a ter 53 golos em 2017, em igualdade com Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Edinson Cavani e a um golo de Lionel Messi. Kane pode apanhar ou ultrapassar o argentino do Barcelona na terça-feira, dependendo do que fizer no jogo frente ao Southampton.

