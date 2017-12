Um golo foi quanto bastou à Juventus para se distanciar da Roma no topo da Série A e manter a perseguição ao Nápoles. Em Turim, a "vecchia signora" resolveu a questão ainda nos primeiros 20 minutos e ganhou pontos aos terceiro, quarto e sexto classificados.

Foi o central marroquino Medhi Benatia quem, aos 18', apontou o único golo de um encontro em que a Roma até acumulou mais posse de bola, mas não foi capaz de transformar esse relativo ascendente em algo de palpável.

Com três pontos a separarem as duas equipas à entrada para esta 18.ª jornada, no Juventus Stadium, a Roma tinha uma oportunidade de ouro para alcançar o adversário, mas acabou por perder terreno para o segundo classificado - tal como perderam o Inter Milão (perdeu com o Sassuolo) e a Sampdoria (derrotada pelo Nápoles).

Continua, por isso, a ser de um ponto a diferença entre a Juventus e o líder da Série A.

