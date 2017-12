Gennaro Gattuso não tem tido vida fácil ao comando do AC Milan. Nem um mês passou desde que tomou conta dos destinos da equipa principal dos "rossoneri" e os adeptos já perderam a paciência. Neste sábado, perdeu pela segunda vez consecutiva na Série A (0-2) e caiu para o 11.º lugar da classificação, uma posição impensável para o investimento feito no plantel.

A jogar em casa, depois de um desaire por 3-0 no terreno do Verona, o AC Milan estava obrigado a vencer a Atalanta para acalmar os ânimos. Dentro e fora do balneário, que deverá também ter estremecido com as declarações do treinador depois dos insucessos recentes, apontando o dedo ao empenho de alguns jogadores (e André Silva foi apanhado no meio do turbilhão).

O avançado português entrou apenas aos 83' do encontro da 18.ª jornada, para o lugar de Kalinic, e já não foi a tempo de evitar o desaire, construído com golos de Bryan Cristante (o médio que passou pelo Benfica está a realizar uma grande época), aos 32', e de Josip Ilicic. aos 71'. Os adeptos "rossoneri" responderam à oitava derrota no campeonato com um coro de assobios e Gattuso recolheu aos balneários de cabeça baixa.

Com um plantel de grande qualidade, que inclui uma das contratações do ano, o central Bonucci, o AC Milan esbraceja na Série A, ocupando agora a 11.ª posição, com os mesmos 24 pontos de outras três equipas (Bolonha, Torino e Udinese). E a uns impensáveis 21 pontos do Nápoles, líder da competição.

