“History in the making”, era o que se lia numa faixa no Ettihad, este sábado, enquanto o Manchester City garantia tranquilamente mais uma vitória na Premier League inglesa, batendo o Bournemouth por 4-0 em jogo da 19.ª jornada e última da primeira volta. E é histórico aquilo que a equipa de Pep Guardiola já fez nesta primeira metade do campeonato, a melhor primeira volta da história da Premier League, 18 vitória e apenas um empate, deixando para trás o início do Chelsea de 2005-06, que, com José Mourinho no comando, teve 17 vitórias, um empate e uma derrota nos 19 primeiros jogos e acabou como campeão.

Foi mais uma tremenda demonstração de força do City, que, depois de se ter apurado com os suplentes e com algumas dificuldades na Taça da Liga a meio da semana, voltou à fórmula habitual de não dar hipóteses ao adversário. Sergio Aguero continuou a mostrar forma goleadora, com mais dois golos (27’ e 79’), com Raheem Sterling (53’) e Danilo (88’) a completaram mais uma goleada para os “citizens” – Bernardo Silva voltou a começar no banco, entrando aos 67’.

O City chega, assim, ao Natal com 55 em 57 pontos possíveis (empatou logo na segunda jornada 1-1 com o Everton), uma média superior a três golos por jogo (60 golos marcados) e uma diferença que já parece irrecuperável para toda a concorrência – o Manchester United, que joga neste sábado em Leicester, é que está mais perto, mas já a 14 pontos do City.

Também neste sábado, o campeão Chelsea continua a tropeçar, não indo além de um empate sem golos em Goodison Park frente ao Everton, e já está a 16 pontos do líder. Já o Everton, depois de um início desastroso, tem recuperado com Sam Allardyce no comando, cumprido neste sábado o seu seu jogo consecutivo sem perder.

Quem se esqueceu de ganhar foi o Watford de Marco Silva, que apenas conquistou um ponto em 18 possíveis nas últimas seis jornadas. Neste sábado, o treinador português viu a sua equipa perder por 1-o no terreno do Brighton & Hove Albion, mantendo-se no 10.º lugar, com 22 pontos.

Resultados

Arsenal-Liverpool, 3-3

Everton-Chelsea, 0-0

Brighton & Hove Albion-Watford, 1-0

Manchester City-Bornemouth, 4-0

Southampton-Huddersfield, 1-1

Stoke City-West Bromwich Albion, 3-1

Swansea City-Crystal Palace, 1 - 1

West Ham United-Newcastle, 2-3

Burnley-Tottenham Hotspur, hoje 17h30

Leicester City-Manchester United, hoje 19h45

