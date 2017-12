A Space X, empresa detida por Elon Musk, realizou mais um lançamento do seu Flacon 9, na noite de sexta-feira, a partir de Los Angeles, estado norte-americano da Califórnia. E este deu particularmente nas vistas. O fumo do foguetão, iluminado pelas luzes nocturnas, proporcionou imagens espectaculares que acabaram por assustar quem não estava a par do lançamento.

Exemplo disso foram as muitas publicações nas redes sociais feitas por californianos assustados, que se questionavam se não estavam perante uma visita de extraterrestres, um míssil norte-coreano ou mesmo a assistir ao fim do mundo.

O próprio líder da Space X, Elon Musk, recorreu à ironia ao partilhar, através do Twitter, um vídeo do foguetão com a seguinte legenda: “OVNI alien nuclear da Coreia do Norte”.

O lançamento, apesar do susto que causou para muitos californianos, foi um sucesso. Dez satélites de comunicações transportados pelo Falcon 9 foram colocados em órbita.

