As aulas do ensino secundário de Patrícia começam às 8h como todos os dias. A Daniela e o Nuno também estão por essa hora a chegar à escola primária. Catarina estará a caminho da faculdade. Por essa altura, um outro grupo de crianças e jovens que trabalha com a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, estará a preparar-se para "tomar as rédeas" do Ministério da Educação. É o que a Unicef chama de "takeover" e que vai acontecer em vários gabinetes, redacções (e até num estádio de futebol) um pouco por todo o mundo nesta segunda-feira, Dia Universal dos Direitos da Criança e data do aniversário da adopção da Convenção sobre os Direitos da Criança. "Dar voz às crianças" é o mote.



Por isso, a Daniela, o Nuno, a Patrícia e a Catarina vieram à redacção do PÚBLICO. E para a entrevista que se segue, há um guia de leitura: estas crianças e jovens pertencem a grupos da Unicef onde é trabalhada a participação infantil e é estimulada a reflecção sobre os seus direitos.