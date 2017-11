Economista de formação, Francisco Murteira Nabo teve a sua vida ligada á gestão de empresas, destacando-se as passagens pela Rádio Marconi, Sorefame, Portugal Telecom e Galp. Numa entrevista com o director-adjunto do PÚBLICO Vítor Costa, o economista destaca a dívida como algo que faz parte da história do país. "Sempre tivemos dívida. E sempre gerimos as dívidas e acabaram sempre da mesma maneira", diz.