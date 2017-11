A corrida para sede da Agência Europeia do Medicamento começou com 19 cidades, mas apenas 16 vão esta segunda-feira a votação. Na sexta-feira, Malta afastou-se da corrida e esta segunda-feira, noticia o Expresso, a Croácia e a Irlanda, que concorriam com as respectivas capitais, também desistiram da candidatura.

Continuam assim a concurso as cidades de Amesterdão (Holanda), Atenas (Grécia), Barcelona (Espanha), Bratislava (Eslováquia), Bona (Alemanha), Bruxelas (Bélgica), Bucareste (Roménia), Copenhaga (Dinamarca), Estocolmo (Suécia), Helsínquia (Finlândia), Lille (França), Milão (Itália), Sófia (Bulgária), Varsóvia (Polónia) e Viena (Áustria).

Por volta das 17h30 desta segunda-feira, fica a saber-se em que cidade se vai sediar a agência que em 2019 sai de Londres, na sequência do Brexit.

