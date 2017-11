O ministro da Saúde recusou que vá haver redução de custos no sector, através da contratualização com os hospitais em 2018, garantindo que a ideia é utilizar de uma forma "inteligente" os recursos disponíveis.

PUB

À margem da cerimónia do aniversário do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, Adalberto Campos Fernandes comentou aos jornalistas as regras de contratualização para 2018, conhecidas nesta segunda-feira, que determinam, por exemplo, que o pagamento dos serviços de urgência aos hospitais do SNS que os prestem irá levar em conta a percentagem de episódios atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem.

Outra medida que consta do documento "Termos de referência para contratualização de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para 2018" refere que as unidades de saúde consideradas centros de referência vão receber mais pelas consultas e tratamentos nas áreas em que foram reconhecidas e aquelas sem esta classificação vão receber apenas metade pelos mesmos procedimentos.

PUB

Segundo o ministro, o objectivo desta contratualização é um "financiamento inteligente". "Premiar as melhores práticas, pagar melhor a quem tem centros de referência, fazendo com que os doentes sejam tratados por quem faz melhor e está reconhecidamente qualificado para tal, fazer indexar ao nível de serviço e de desempenho os tempos de espera, de resposta, de listas de espera e também das taxas de cesarianas" é o objectivo desta contratualização, disse Adalberto Campos Fernandes.

Para o ministro, "premiar as melhores significa dar incentivos e que o sistema responda melhor, reduzindo as listas de espera e os tempos de espera".

PUB