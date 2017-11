A candidatura do Porto foi eliminada da corrida para a sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês), na primeira ronda de votações em Bruxelas. Depois de duas rondas de votações, a disputa faz-se entre Milão (Itália) e Amesterdão (Holanda). A candidatura de Copenhaga (Dinamarca) foi eliminada à segunda volta.

O Porto ficou-se pela primeira ronda de votações, onde recolheu 10 votos, posicionando-se em sétimo lugar (empatado com a candidatura grega, de Atenas). Nessa ronda, Milão foi a cidade mais votada, com 25 votos, seguindo-se Copenhaga e Amesterdão (ambas com 20). Depois da cidade Invicta ficaram as candidaturas de Varsóvia (Polónia) e Bucareste (Roménia), com 7 pontos cada uma.

Ficaram ainda fora da corrida as candidaturas de Barcelona (Espanha), Bona (Alemanha), Bratislava (Eslováquia), Bruxelas (Bélgica), Helsínquia (Finlândia), Lille (França), Sófia (Bulgária), Estocolmo (Suécia) e Viena (Áustria). A Croácia, a Irlanda e Malta desistiram antes das votações.

A votação decorre na reunião do Conselho de Assuntos Gerais, em Bruxelas, em que participam 27 Estados-membros – o Reino Unido fica de fora. Portugal é representado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias. O sistema é complexo, por pontos: nesta primeira votação cada país atribuiu três, dois e um ponto entre as candidaturas.

Seguiu-se a votação ao estilo da Eurovisão: na segunda ronda cada Estado-membro tem um ponto para atribuir a uma das três cidades. Haverá agora uma nova volta entre duas mais votadas, podendo a escolha ser, em último caso, por sorteio.

A reunião começou às 14h30 (menos uma hora em Portugal continental e na Madeira) e cerca de uma hora depois começaram as votações para as agências. Para além da EMA, é votado esta segunda-feira onde será a nova sede da Autoridade Bancária Europeia. Pelas 17h30 (18h30 no continente e Madeira) deve ser conhecida a cidade anfitriã.

Criada há 22 anos, a EMA tem a seu cargo a monitorização científica, avaliação, regulação e supervisão de todos os medicamentos usados em espaço europeu. A agência é a “jóia da coroa” das agências europeias que terão de sair do Reino Unido em 2019, como consequência do "Brexit".

