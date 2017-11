Os documentos pedidos sobre as circunstâncias do desaparecimento de material militar de Tancos já chegaram à comissão parlamentar de Defesa, mas não foram distribuídos aos deputados por estarem classificados como "confidenciais", disse ao PÚBLICO o presidente da comissão, Marco António Costa.

Foi marcada para esta terça-feira uma reunião da comissão (apenas os coordenadores e os membros da mesa) para se decidir o que fazer com a informação recebida, adiantou Marco António Costa, referindo que os documentos em causa estão “guardados num cofre” no Parlamento.

A reunião, que decorrerá à porta fechada, antecede a audição do chefe do Estado-Maior do Exército, general Frederico Rovisco Duarte, ainda nesta terça-feira à tarde, para prestar esclarecimentos sobre a recuperação do material militar desaparecido dos paióis de Tancos, e pedida pelo CDS-PP. A votação formal da audição está marcada para esta terça-feira (uma hora antes da sessão), mas entretanto foi já objecto de acordo dos partidos. Depois será marcada a audição do ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, pedida pelo PS.

Desde o início de Julho que a comissão parlamentar de Defesa tinha pedido informações sobre o desaparecimento do material militar, divulgado a 28 de Junho deste ano, na sequência das audições a diversas personalidades militares e civis.

No dia 17 de Julho, a comissão enviou um ofício ao secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, a solicitar informações sobre andamento do processo de averiguações ordenado pelo ministro da Defesa. Foi também pedida informação sobre os prazos de conclusão das averiguações, documentação e relatórios preliminares que possam ter sido elaborados e/ou outra informação relevante.

