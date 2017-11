Pedro Santana Lopes leva uma ligeira vantagem em termos de apoios das distritais em relação ao seu adversário Rui Rio. O antigo líder do PSD tem o apoio de nove distritais enquanto o ex-presidente da Câmara do Porto tem do seu lado oito estruturas distritais.

Deixando de fora as estruturas regionais dos Açores e Madeira, das 19 distritais do Continente, Santana Lopes tem o apoio de Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa (Área Metropolitana), Lisboa (Área Oeste), Porto e Santarém. Por seu lado, Rui Rio conta com Aveiro, Bragança, Guarda, Leiria, Portalegre, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

As comissões políticas distritais de Braga e de Setúbal ainda não tornaram público apoio a nenhum dos candidatos à liderança do partido.

Já a nível da bancada parlamentar, dos 12 vice-presidentes do PSD, seis já se assumiram a favor de Santana Lopes, enquanto os restantes não se pronunciaram publicamente, embora muitos deles se inclinem para o ex-primeiro-ministro. Amadeu Albergaria, vice-presidente e presidente da concelhia de Santa Maria da Feira, espera que a estrutura realize as eleições para depois assumir uma posição. Luís Leite Ramos (Vila Real), outro vice-presidente, ainda não quer avançar com um apoio por fazer parte da Comissão Política Nacional. Miguel Morgado (Porto), antigo adjunto de Passos Coelho e elogiado por Santana Lopes, não tomou posição, disse o próprio ao PÚBLICO. Outro dos vice-presidentes que ainda não sinalizou apoio a um dos candidatos é António Leitão Amaro (eleito por Viseu) por considerar que ainda precisa de ouvir Santana Lopes e Rui Rio para tomar uma decisão, e Margarida Mano (Coimbra).

