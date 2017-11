O Tribunal Supremo do Quénia rejeitou nesta segunda-feira dois recursos que pediam que as eleições presidenciais do dia 26 de Outubro fossem consideradas inválidas.

“O tribunal decidiu por unanimidade que os recursos não têm fundamento. Sendo assim, a eleição presidencial de 26 de Outubro é considerada válida e a reeleição de Kenyatta confirmada”, disse o presidente do Supremo, David Maraga.

As últimas presidenciais, de 26 de Outubro, foram organizadas após a anulação da votação que decorreu em Agosto, e confirmam a reeleição do chefe de Estado, Uhuru Kenyatta.

