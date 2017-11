O Presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, concorda em deixar a liderança do país e já escreveu a sua carta de demissão, noticia a CNN, citando uma fonte conhecedora das negociações com os militares.

Segundo os termos deste acordo, a Mugabe e à mulher, Grace, será garantida imunidade total, além de conservarem as suas propriedades.

Duas fontes do Governo também disseram à Reuters no domingo à noite que Mugabe tinha concordado em sair, mas não sabiam os detalhes do acordo.

Estas novas informações, ainda por confirmar oficialmente, surgem depois de Mugabe ter feito no domingo uma declaração ao país, em que, ao contrário do esperado, não se demitiu, ficando à mercê de um impeachment, depois de ter sido demitido da presidência do seu partido.

