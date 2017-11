O Presidente angolano exonerou nesta segunda-feira o comandante-geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos, e o chefe da secreta militar, general António José Maria, nomeando respectivamente, para os mesmos lugares, o comissário-geral Alfredo Mingas e o general Apolinário José Pereira.

A informação foi divulgada pela Casa Civil do Presidente da República, em comunicado à imprensa, adiantando que na exoneração do chefe do Serviço de Inteligência e de Segurança Militar, o chefe de Estado, João Lourenço, auscultou previamente o Conselho de Segurança Nacional.

Estas são mais duas mudanças promovidas por João Lourenço, que afastou Isabel dos Santos da presidência da Sonangol, retirou a gestão do canal 2 da Televisão Pública de Angola (TPA) e da TPA Internacional a empresas ligadas aos filhos de José Eduardo dos Santos.

O novo Presidente angolano também já afastara os responsáveis das principais empresas públicas, escolhidos por José Eduardo dos Santos, como foi o caso de Carlos Sumbula, exonerado do cargo de presidente da Endiama (empresa estatal de diamantes), além de a ministra da Saúde ter exonerado as administrações dos maiores hospitais de Luanda.

