Charles Manson, um dos mais conhecidos assassinos do século XX, líder de uma seita de homicidas, morreu na noite de domingo de causas naturais. Estava na prisão há mais de 40 anos. Foi condenado em 1971 com mais quatro dos membros da seita responsáveis por vários homicídios violentos. O que é feito destes condenados e de outros membros do grupo do "diabo" (apelido atribuído a Manson)?

, de 70 anos, está a cumprir pena perpétua pelo homicídio de Hinman. O último pedido de liberdade condicional foi negado a 14 de Outubro de 2016. Poderá voltar a pedir liberdade condicional em 2019. Lynette "Squeaky" Fromme, de 69 anos, foi membro da "Família Manson" e assistiu ao julgamento de Manson. Em 1975, foi detida por um membro dos Serviços Secretos depois de ter apontado uma arma ao então Presidente Gerald Ford. Foi acusada de tentativa de homicídio e condenada a prisão perpétua. Foi-lhe concedida liberdade condicional em 2009 e mudou-se para o estado de Nova Iorque, de acordo com o New York Post.

