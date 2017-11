O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, considera que o país enfrenta agora uma “situação sem precedentes na história da democracia alemã”, depois de o partido de Merkel não ter conseguido formar um governo maioritário.

Steinmeier sublinha que todos os partidos têm a responsabilidade de tentar formar governo e lembra que os países vizinhos estão atentos e irão ficar “alarmados”, se os políticos alemães não assumirem o seu papel.

O Presidente alemão reconhece a dificuldade em formar um governo, mas lembra que esta é uma responsabilidade da qual os políticos “não podem fugir”, acrescentando que devem actuar no interesse e bem-estar do país.

Merkel procurava até aqui formar uma coligação entre a sua CDU-CSU, os Verdes e o FDP, mas neste domingo o líder do FDP, Christian Lindner, anunciou que o seu partido se retirava das negociações, alegando diferenças irreconciliáveis com os dois partidos.

O Presidente anunciou também que vai reunir-se com todos os partidos envolvidos nas negociações.

Martin Schulz, líder do Partido Social-Democrata (SPD), também falou esta segunda-feira e defendeu que o país deve avançar para novas eleições, reafirmando a indisponibilidade do seu partido formar novamente uma grande coligação com Merkel.

“Os eleitores alemães devem ter a oportunidade de reavaliar a situação política do país depois de as negociações para formar governo terem falhado”, considerou Martin Schulz, citado pela agência Reuters.

O SPD esteve coligado com a União Democrática Cristã (CDU/CSU) de Angela Merkel durante os últimos quatro anos, mas os maus resultados nas eleições de Setembro levaram o partido a anunciar que assumiria o papel de oposição a Merkel.

