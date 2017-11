A Semana da Gastronomia Italiana no Mundo está de volta a Lisboa para a sua segunda edição que arranca já esta segunda-feira, às 18h30, com um concerto com legumes: em Conciorto – música comestível, dois músicos italianos, Gian Luigi Carlone e Biagio Bagini, “propõem uma viagem feita de música e contos, durante a qual tocam em beringelas, cenouras, curgetes, flautas transversais, sax e guitarras” (é uma parceria com a cooperativa cultural Cosanostra/Lavrar o Mar).

Também no dia 20 inaugura a exposição fotográfica A Comida Pode Ser Arte?, de Salvo D’Avila. Será assim o primeiro dia de um evento promovido pelo Governo Italiano, que se realiza pelo segundo ano e que se prolonga até dia 26 com filmes, documentários, workshops de cozinha e outras actividades.

O objectivo destas semanas de gastronomia, que são organizadas pelos ministérios italianos dos Negócios Estrangeiros e das Políticas Agrícolas, Alimentares e Florestais (no caso de Portugal, através do Instituto Italiano de Cultura e da Embaixada de Itália) é valorizar e promover o que Itália produz nas áreas da gastronomia e vinhos.

Assim, na quinta-feira, dia 23, a partir das 18h30 haverá um evento dedicado ao vinho italiano, com uma exposição de diferentes variedades de castas e uma conferência intitulada Itália: berço da biodiversidade vitivinícola, dada por Francesca Cecchini, directora do centro de viticultura e enologia de Velletri, em Roma. Depois da conferência será possível provar alguns dos vinhos feitos com castas autóctones (para este evento é necessário fazer reserva).

Depois do vinho, na sexta-feira o dia é dedicado à gastronomia e à literatura, com a presença do escritor e jornalista siciliano Roberto Alajmo, que vem contar histórias da cozinha da Sicília, o que abrirá o apetite para a degustação de umas arancine, especialidade siciliana preparada pelos chefs Guglielmo Asta e Antonino Cammarata, vindos de Palermo (também é necessário reservar).

Ao longo da semana há workshops de gastronomia em vários espaços de Lisboa. Um é a Cozinha do Salitre, criada para o efeito no Instituto Italiano de Cultura. Na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, no dia 20 entre as 15h e as 17h, o chef Massimiliano Rugiati da Osteria Marino, de Livorno, ensinará a fazer cacciucco alla livornese; a 23, entre as 14h30 e as 16h30, Francesco Palo do Il Matriciano, de Lisboa, apresentará massa fresca com molho à amatriciana na Associação dos Cozinheiros Profissionais de Portugal, enquanto na loja Smeg no Chiado a receita será de caserecce alla norma di pesce spada, pelos chefs Guglielmo Asta e Antonino Cammarata. Por fim, no dia 24, será a Escola de Hotelaria do Algarve a receber o chef Augusto Gemelli que, entre as 9h e as 12h30, irá ensinar a fazer risotto alla pescatora.

Destaque também para a programação de filmes e documentários no Instituto Italiano de Cultura (entrada livre, consultar horários no site do instituto), onde se poderá ver L’arte della cucina totale, de Gualtiero Marchesi; Pane e Tulipani, de Silvio Soldini, Vino su tela, de Agnese Correra, Vinodentro, de Ferdinando Vicentini Orgnani, Gli arancini di Montalbano, de Alberto Sironi, Rupi del vino, de Ermanno Olmi e Quando l’Italia mangiava in bianco e nero, de Andrea Gropplero di Troppenburg.

