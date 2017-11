A Iberdrola alocou uma pequenissima percentagem dos 1500 milhões de euros que está a investir no Tâmega para a construção de um sistema electroprodutor composto por três barragens para minimizar os impactos da transformação que está a deixar no território. As medidas de acção socioeconómica que está a desenvolver na região estão contabilizadas em 50 milhões de euros, dos quais já foram aplicados 7,8 milhões. As verbas têm estado a ser usadas para pagar contrapartidas nacionais de projectos apoiados por fundos europeus, e outras iniciativas que são sugeridas pelas câmaras envolvidas. Os sete municípios deverão gerir directamente como contrapartidas 24 milhões de euros. Os outros 26 milhões são geridos pela Iberdrola e servem para custear as medidas de minimização dos impactos ambientais e sociais, nomeadamente a reflorestação e o realojamento das 50 famílias cujas casas vão ser inundadas.