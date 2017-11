O ministro do Trabalho e da Segurança Social admitiu esta segunda-feira que o Governo está pouco disponível para o aumento do salário mínimo, actualmente fixado nos 557 euros. Em entrevista à TSF, António Vieira da Silva considera que o aumento do salário mínimo é uma "evolução ambiciosa, mas ponderada".

O tutelar da pasta do Trabalho e da Segurança Social destaca que a economia não é uma realidade homogénea e que muitas empresas teriam muitas dificuldades para pagar mais do que 580 euros. "Apesar de o governo ainda não ter apresentado nenhuma proposta para este ano, não vejo nenhuma razão significativa para alterar a trajectória que seguimos até agora", afirmou.

"O mais provável é mesmo que seja esse o ponto de partida para o debate na concertação social."

Este domingo, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, afirmou em entrevista conjunta à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, que não há disponibilidade para aceitar a proposta de 600 euros de salário mínimo para 2018.

