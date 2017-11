Carlos Tavecchio anunciou nesta segunda-feira a demissão do cargo de presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), uma semana após a Itália ter falhado a qualificação para a fase final do Mundial 2018.

Tavecchio, de 74 anos, ocupava o cargo desde 2014 e foi mesmo reeleito para novo mandato em Março deste ano, mas acabou por não resistir à eliminação da selecção italiana, que em toda a sua história apenas perdeu a primeira edição do Campeonato do Mundo, em 1930, no Uruguai, declinando o convite para participar, e a de 1958, na Suécia.

A FIGC está agora obrigada a marcar eleições num prazo máximo de 90 dias para encontrar o sucessor de Tavecchio, dirigente que em 2015 foi punido com um castigo de seis meses pela UEFA, por declarações racistas e que, nos anos 90, foi quatro vezes julgado e considerado culpado de fuga ao fisco e falsificação de documentos.

A Itália, campeã do mundo quatro vezes (1934, 1938, 1982 e 2006), vinha de 14 presenças consecutivas no Mundial, num total de 18.

