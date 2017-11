O futebolista internacional mexicano Hector Herrera, recuperado de lesão, foi convocado para o jogo de terça-feira entre o Besiktas e o FC Porto, da quinta jornada do grupo G da Liga dos Campeões.

Herrera tinha falhado o jogo de sexta-feira, em que os "dragões" venceram em casa o Portimonense (3-2), com Brahimi a fazer o golo do triunfo aos 90+4, e garantiram a passagem aos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

O médio, que tinha regressado lesionado do compromisso na selecção do México, falhou o jogo da Taça, mas acabou por voltar aos treinos no sábado, tornando-se opção nas escolhas de Sérgio Conceição para o encontro em Istambul.

O técnico portista chamou 20 jogadores, entrando em relação à partida com os algarvios, os defesas Diogo Dalot e Maxi Pereira, bem como Herrera e Bruno Costa.

A equipa portista continua sem poder contar com Otávio, Marega e Soares, lesionados.

Os "dragões" viajaram hoje, num grupo em que segue também a equipa sub-19 portista, que defronta igualmente o Besiktas no jogo da Youth League, competição da UEFA que replica nos juniores os grupos da Liga dos Campeões.

O jogo entre Besiktas, de Pepe e Ricardo Quaresma, e FC Porto, tem início marcado para as 17h de terça-feira (hora de Lisboa), com arbitragem do espanhol Antonio Mateu Lahoz.

A duas jornadas do final, o Grupo G é liderado pelo Besiktas, com dez pontos, seguido do FC Porto, com seis, do Leipzig, com quatro, e do Mónaco, com dois.

Lista de 20 convocados

Guarda-redes: Casillas e José Sá.

Defesas: Maxi Pereira, Marcano, Alex Telles, Layún, Ricardo Pereira, Reyes, Felipe e Diogo Dalot.

Médios: Hernâni, Óliver Torres, Herrera, Corona, André André, Danilo, Sérgio Oliveira, Brahimi e Bruno Costa.

Avançados: Aboubakar.

