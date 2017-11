Para assinalar os setenta anos de casamento, celebrados a 20 de Novembro de 2017, a Rainha de Inglaterra e o duque de Edimburgo partilharam uma sessão de fotografias captadas pela lente do britânico Matt Holyoak.

O casamento da princesa Elizabeth com o tenente Philip Mountbatten realizou-se na Abadia de Westminster, a 20 de Novembro de 1947.

Os retratos foram tirados no início do mês na White Drawing Room do Castelo de Windsor, em Berkshire, na Inglaterra.

Na primeira fotografia partilhada no Instagram oficial da família real, o casal encontra-se entre as obras de Thomas Gainsborough. Pintados em 1781, retratam George III e a rainha Charlotte, que estiveram casados durante 57 anos.

Uma destas fotografias foi também partilhada no Instagram oficial do duque e duquesa de Cambridge, cujo nome de utilizador é Kensington Royal. A Rainha de Inglaterra e o duque de Edimburgo são felicitados na legenda da imagem.

Além do Instagram, as fotografias foram publicadas também no Facebook e no Twitter da Família Real.

