A iniciativa “Eu Cuido. Um mundo melhor para os animais” chegou às escolas. Este projecto tem como principal objectivo educar e sensibilizar as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico para temas relacionados com os comportamentos, a saúde e bem-estar, as regras de interacção e o papel dos animais de estimação na sociedade.

PUB

Durante este ano lectivo, as sessões, que vão chegar às salas de cerca de oito mil alunos do Porto e de Lisboa, serão orientadas por um formador que abordará estes temas com a ajuda dos vídeos do Zé Gato e do Cão Peão.

No final de cada sessão, e para sublinhar a importância dos animais de estimação para a comunidade, poderá ainda esperar-se a presença de animais especiais, como cães-polícia, cães-guia ou cães de terapia assistida.

PUB

“Queremos educar uma geração para que esta aja com base no respeito e na cidadania. Se construirmos um mundo melhor para os animais estamos também a construir um mundo melhor para todos nós”, explicou a coordenadora do projecto, Filipa Herédia, acrescentando que este é um projecto inclusivo, interactivo e adequado ao nível de conhecimento e interesse das crianças. Para a responsável, a iniciativa tem como objectivo dar a conhecer os animais de estimação a estas crianças, através de conteúdos pedagógicos, multimédia, passatempos e jogos.

A primeira sessão decorreu na Escola Básica Maria da Luz de Deus Ramos, em Lisboa. Além da presença do representante da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Tiago Lino e da equipa homem-cão do Grupo Cinotécnico da PSP, contou ainda com entidades como a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal e a Sociedade Protectora dos Animais.

PUB