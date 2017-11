Na 45.ª edição dos American Music Awards, a noite foi dedicada a Diana Ross, que recebeu um prémio de lifetime achievement, em honra da sua longa carreira. Naquela que é uma das maiores cerimónias da indústria da música com a votação do público, destacou-se este ano Bruno Mars, com sete prémios que aceitou à distância, de uma minivan.

Quem esteve presente na noite de domingo foram estrelas como Selena Gomez – que estreou a sua nova cor de cabelo loira em público e cantou uma das músicas do novo álbum – e a dupla Pink e Kelly Clarkson, que abriu o espectáculo com uma actuação de Everybody Hurts.

Na passadeira vermelha, o vestido preto foi uma das escolhas mais populares, em diferentes versões: Selena Gomez optou por um casaco de cabedal em forma de vestido, Demi Lovato e Bebe Rexha escolheram formatos longos com um efeito enrugado, Nicole Kidman preferiu um vestido com bainha assimétrica até aos joelhos e Diana Ross apresentou um vestido com uma silhueta simples com um véu e chapéu escultural pretos.

A cantora Pink não passou despercebida, com um vestido encarnado de várias camadas de tule Monique Lhuillier.

