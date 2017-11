Um homem de 67 anos foi detido em Bragança por suspeitas de crime de incêndio florestal que queimou "cerca de 30 mil metros quadrados de mato" na freguesia de São Julião de Palácios, divulgou a GNR.

Em comunicado, neste domingo, o Comando Territorial de Bragança da GNR acrescenta que o homem, detido "em flagrante delito", foi já "constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência".

A GNR assinala que o suspeito "alegou que tinha a intenção de fazer uma queimada para renovar o pasto" e que perdeu o controlo da mesma, o que, a confirmar-se, transforma o caso na segunda ocorrência do género no distrito de Bragança, já que aquela força policial revelou no sábado ter detido o alegado autor de um incêndio florestal que queimou seis mil metros quadrados de mato, devido a uma queimada que se descontrolou no concelho de Vila Flor. Trata-se e um homem de 58 anos que "estava a fazer uma queima de sobrantes quando as chamas se alastraram".

