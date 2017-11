As autoridades estão na noite deste domingo a fazer buscas na zona do bairro da Bósnia, em Casal de Cambra, Sintra, na sequência do alerta do desaparecimento de uma criança de dois anos, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano da Lisboa da PSP, um casal reportou, perto das 18h00 de domingo, o desaparecimento do filho de dois anos no Bairro da Bósnia, na freguesia de Casal de Cambra.

Pelas 21h20, de acordo com a mesma fonte, a PSP, com a ajuda dos bombeiros, estava a efectuar buscas no local, uma área "com parte urbana e com uma zona de mato muito perto". No local, referiu, estão também elementos da Polícia Judiciária.

