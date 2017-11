Status

Uso a palavra no sentido mais abrangente que a sua polissemia permite. Espoletado pelo artigo de Rui Tavares - "60 mil polacos numa marcha de extrema direita. Porquê?" - no PÚBLICO de 17/Nov. e aproveitando ser ele que contem boa parte da resposta à pergunta que me baila na cabeça há muito - porque será que gente inteligente e, alguma dela, culta se mantém em posições ultra-conservadoras que imensas vezes resvala para a extrema-direita? - aqui venho.

Rui Tavares, com a sua conhecida argúcia, "culpa" as direita e esquerda democráticas por não "perceberem" que "ideias se combatem com ideias" (sic) e aos discursos e actos nacionalistas, xenófobos e racistas aquelas devem contrapor cosmopolitismo, universalismo e anti-racismo. Com a mesma argúcia, explanou, no texto, o porquê racional dos polacos não terem razões para aquela marcha e aqueles "slogans", usando vários parâmetros da estrutura da socio-política da Polónia. Eficaz? Não sei.

E porquê a minha dúvida? Pois, voltando ao título desta carta, porque acho que nem toda a argumentação do mundo conseguirá demover "enquistamentos" de pessoas, grupos, países, quando, acossados pelo medo de perder, mesmo que imaginariamente, status, não hesitarão em brandir bandeiras protofascistas numa rua aonde nunca viriam se não se julgassem "ameaçados". Alguns sabem bem o que defendem, outros são simplesmente estúpidos. E, habitualmente, os primeiros "vivem" usando os segundos.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Classe dos Professores, fatores de melhoria

Perante o contexto orçamental e o histórico financeiro do país, o governo faz entender que as reivindicações dos professores são irrealistas. Diversos comentadores realçam que os professores têm uma modalidade de progressão na carreira que, para além do facto de haver um número elevado de professores, contribui para a situação difícil de inverter.

Primeiro de tudo, não são só os professores que têm esta modalidade de progressão (analise-se a progressão na carreira dos militares e polícias); segundo, os professores não devem ser prejudicados pela simples circunstância de serem muitos; terceiro, os professores, para além de todas as penalizações que os restantes cidadãos tiveram, foi-lhes acrescido o congelamento das carreiras; quarto, quando os professores integraram a carreira, foram firmados pressupostos que não deveriam ser alterados, a não ser devidamente estudados no sentido de uma melhoria e não de uma regressão; quinto, em relação à progressão na carreira, esta não deve ser entendida só quanto ao modo de avaliação, mas também tendo em conta o nível de remuneração, as condições de trabalho, o contexto sócio-cultural em que trabalham e, por fim, a formação dos professores (que deveria ser grátis e que poderia ser um modo de os avaliar, por exemplo, na condição de aplicarem as novas aprendizagens ao contexto prático e respectiva reflexão teórica sobre a eficácia da sua aplicação; para além de que a formação de deveria ser na universidade, por exemplo, ao nível da psicologia da educação, da didáctica, das estratégias pedagógicas e especialização científica).

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

