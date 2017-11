Adensam-se as interrogações sobre o que aconteceu ao submarino desaparecido desde quarta-feira, com 44 pessoas a bordo. O Governo argentino revelou que, no sábado, foram detectadas sete chamadas telefónicas via satélite que falharam e que, segundo o ministro da Defesa, poderão ser tentativas de contacto feitas a partir do submarino ARA San Juan, que desapareceu sem rasto nas águas do Atlântico Sul, a 430 quilómetros da costa.

PUB

Segundo o diário britânico The Guardian, as tentativas de contacto duraram entre quatro e 36 segundos e "sugerem que a tripulação está a tentar restabelecer contacto" depois de três dias sem comunicações. O mesmo governante adiantou ainda que o seu ministério estava a tentar localizar a origem geográfica dessas chamadas.

O navio subaquático, de fabrico alemão, regressava à base, em Mar del Plata, a sul da capital Buenos Aires, depois de uma missão de rotina de Ushuaia, próximo da ponta austral do continente sul-americano. O último contacto a partir do submarino foi registado na quarta-feira, mas os sinais detectados no sábado podem indicar que a ausência de contactos posteriores estarão relacionados com um corte de energia a bordo, indica a BBC, nesta manhã.

PUB

As buscas feitas pela Argentina, com apoio de seis outros países, estendem-se por uma área a mais de 400 quilómetros da costa da Patagónia, mas até agora não houve sinal do aparelho. Estados Unidos, Brasil, Peru, Chile, Uruguai e mesmo o Reino Unido – a quem Buenos Aires reclama a soberania sobre as Ilhas Falkland (ou Malvinas, para os argentinos) – disponibilizaram apoio.

PUB