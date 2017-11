O Comité Central da União Nacional Africana do Zimbabwe-Frente Nacional (ZANU-PF) votou este domingo a favor da destituição de Robert Mugabe do cargo de primeiro secretário, abrindo caminho à sua saída do poder onde esteve durante 37 anos.

O órgão dirigente do partido que sempre governou o Zimbabwe desde a independência nomeou o ex-vice-Presidente Edward Mnangagwa para substituir Mugabe.

A decisão era expectável e surge na sequência da detenção do ditador pelo Exército, que tem estado a negociar a sua demissão da presidência do país. Também a primeira-dama, Grace Mugabe, foi destituída do seu cargo à frente da estrutura feminina da ZANU-PF.

O afastamento de Mugabe da liderança da ZANU-PF é vista como uma forma de forçar a sua saída da presidência. Mugabe vai reunir este domingo com as chefias militares, mas é incerto que se mostre disponível a abandonar o poder que exerceu com mão-de-ferro durante quase quatro décadas.

