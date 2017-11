As negociações para tentar formar uma nova coligação governamental na Alemanha – a chamada coligação Jamaica, nunca antes tentada no país – colapsaram este domingo, escreve o Guardian, depois de os quatro partidos envolvidos terem falhado o prazo para chegar a um consenso sobre assuntos como a imigração e as políticas de energia. Angela Merkel vê-se assim perante a possibilidade de ter de formar um governo minoritário com os liberais do FDP ou com os Verdes.

Merkel procurava até aqui formar uma coligação entre a CDU-CSU, os Verdes e o FDP, o que seria uma situação inédita no governo federal.

Ao longo de um mês de conversações, Merkel foi sobretudo uma espectadora do processo, tendo os representantes dos Verdes e do FDP assumindo o debate em torno de causas fracturantes como as políticas de imigração. Fortemente pressionada pela recente vaga de refugiados, a Alemanha acolheu mais de um milhão de pessoas entre 2015 e 2016. A oposição de parte do eleitorado à entrada de refugiados e imigrantes, de resto, fez com que o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha chegasse ao Bundestag nas últimas legislativas.

CDU, CSU e FDP defendem maiores restrições à entrada de imigrantes e refugiados. Durante o fim-de-semana, os Verdes declararam estar abertos a um limite de 200 mil pessoas por ano, mas sem fechar a porta ao direito de reunião familiar.

Os Verdes encontram-se afastados do FDP também no ambiente e na energia, defendendo uma redução drástica da electricidade produzida a partir do carvão.

