Pelo menos 15 pessoas morreram neste domingo, na cidade de Sidi Boulaalam, província de Essaouira, em Marrocos, durante uma acção de distribuição de comida. Segundo as primeiras informações, a iniciativa de apoio terminou em tumultos que fizeram ainda 40 feridos.

As primeiras imagens do sucedido foram partilhadas em redes sociais e por jornais locais, que descrevem uma "avalanche humana" como a causa da morte. Os números de vítimas mortais não coincidem entre diversas fontes (uns falam em 15 outros em 17), parecendo certo que se trata exclusivamente de mulheres e crianças, que acorriam ao local onde a comida estava a ser distribuída.

Segundo o jornal online Le360, cerca de 800 pessoas estariam na altura no local, situado a 60 quilómetros de Essaouira, no sul do país. A imprensa local afirma ainda que o rei Mohamed VI se ofereceu para pagar pessoalmente os funerais das vítimas bem como os cuidados de saúde dos feridos

