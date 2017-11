Após três derrotas consecutivas, o Watford, treinado pelo português Marco Silva, regressou neste domingo aos triunfos na Premier League, derrotando no Estádio Vicarage Road o West Ham, por 2-0. Com esta vitória, o Watford reforça o oitavo lugar do campeonato inglês.

Com o defesa holandês Marvin Zeegelaar no “onze” - teve uma boa estreia - e o extremo peruano André Carrillo no banco – entrou no período de descontos -, a equipa da casa marcou cedo.

Aos 11’, após um cruzamento de Zeegelaar, Will Hughes inaugurou o marcador. O West Ham reagiu bem e beneficiou de boas oportunidades para empatar, mas o brasileiro Gomes conseguiu segurar a vantagem do Watford.

No segundo tempo, os “hornets” voltaram a mostrarem-se mais eficazes e Richarlison, umas das revelações da Premier League, fixou o marcador final aos 64 minutos, com um remate cruzado que bateu Joe Hart.

