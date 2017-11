O dois “grandes” de Madrid parecem incapazes de ameaçar o domínio do Barcelona na liga espanhola, mas os catalães têm concorrência apertada. O Valência não fraquejou neste domingo na deslocação ao terreno do Espanhol e garantiu a oitava vitória consecutiva (2-0) no campeonato com golos de Kondogbia e Mina.

O jogo não foi fácil para os valencianos. O Espanhol de Quique Flores teve quase sempre o domínio da partida e beneficiou de boas oportunidades, mas nunca conseguiu ultrapassar o guarda-redes brasileiro Neto.

Na segunda parte, Macelino Toral lançou Gonçalo Guedes e fez xeque-mate aos catalães. Sete minutos depois do internacional português entrar em campo, Kondogbia inaugurou o marcador e Santi Mina, aos 83', fez o 2-0, fixando o resultado final.

Com este resultado, o Valencia reforça o segundo lugar, com 30 pontos, menos quatro do que o líder Barcelona, e para a próxima jornada está agendado um prometedor duelo entre as duas equipas no Mestalla.

